«В настоящее время Совет депутатов Крюково никаких решений о расширении зоны платной парковки не принимал», — так ответили муниципальные депутаты на запрос местного жителя.

Формально они правы — в юридическом и бюрократическом смысле «решения» они не принимали. Они просто единогласно поддержали решение департамента транспорта — чего от них и ожидали (смотрите видео с заседания 16 апреля). Таким образом мэрия получила возможность говорить, что решение согласовано и поддержано большинством жителей. Ведь депутаты — представители жителей.

При этом в опросе среди читателей «Зеленоград.ру» большинство (79%) высказалось против новых платных парковок в Зеленограде.

Как получилось, что депутаты, избранные на свободных, конкурентных и демократических выборах большинством жителей района, поддерживают решения, которые не поддерживает большинство, — совершенно непонятно.