Популярной песне из советского фильма не суждено сбыться — по крайней мере, на площадке во дворе 20-го микрорайона.

Новые качели прикрепили к раме, чтобы не «улететь выше елей». Кажется, с точки зрения безопасности это правильно. Вот только использовали длинную железную цепь — и при раскачивании она ужасно грохочет.

Никакой тишины и романтики — качание напоминает прогулку особо опасных преступников по тюремному двору. Гениальное решение от коммунальщиков.