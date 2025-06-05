Популярной песне из советского фильма не суждено сбыться — по крайней мере, на площадке во дворе 20-го микрорайона.
Новые качели прикрепили к раме, чтобы не «улететь выше елей». Кажется, с точки зрения безопасности это правильно. Вот только использовали длинную железную цепь — и при раскачивании она ужасно грохочет.
Никакой тишины и романтики — качание напоминает прогулку особо опасных преступников по тюремному двору. Гениальное решение от коммунальщиков.
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