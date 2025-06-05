6 июня 2025 года с 5 до 8 утра ограничат движение личного транспорта по улицам Клинская, Пятницкая, Истринская, Средняя, Екатерининская, Куйбышева, Зелёная — все они находятся рядом с мечетью «Нурулла — Свет Аллаха». Здесь в пятницу в 7 утра пройдет коллективная молитва по случаю Курбан-байрама — одного из главных праздников в исламе. ?

Обычно в Солнечногорск в этот день приезжает около 10 тысяч мусульман.

Ещё одну площадку для Курбан-байрама организуют в Химках — на базе спортивного центра «Планерное» (Химки, мкрн. Планерная, вл. 1). Также площадки подготовят у мечети в Дмитровском районе (Яхрома, Песочный тупик, д. 9А), в Истре (ул. Спортивная, 1, Арена Истра), Клину (д. Ямуга, д. 22А).