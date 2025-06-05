Еще из новых опций — детский электромотоцикл. Покататься можно за 300 рублей (10 минут) или 500 рублей (20 минут). В ближайшее время здесь также появятся детские раздвижные ролики и велосипеды.

Кроме того, велосипеды (на Школьном озере и площади Юности) и сапборды на лодочной станции рядом с прокатом теперь можно арендовать на сутки за 1200 рублей.

Такой же тариф на сапы действует и на других станциях — у Большого городского и Михайловских прудов.

Время работы всех лодочных станций и пунктов проката — с 11:00 до 20:00. Летом — до последнего клиента.