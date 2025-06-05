Основание нового моста уже готово — его собрали из упавших сосен: деревья распилили, ошкурили и уложили. Но это лишь часть работы, ведь конструкция всё ещё не устойчива.

Настил сделают из поддонов, которые тоже пожертвовали неравнодушные люди — в выходные их планируют установить. Также по возможности хотят сделать новую лестницу, места для сидения у огня (рядом расположены пикниковые зоны), указатель с флюгером.

Помощь нужна — особенно мужская. В субботу, в 10 утра, работы на мосту продолжатся. Рекомендуется взять с собой сменную обувь, перчатки. Также очень пригодятся: гвозди 10 или 15 мм, фомка, шуруповёрт с саморезами по дереву. Сообщить о своём участии и узнать подробности можно в телеграм-группе «Спасем лес» (ссылка в первом комментарии)

Чтобы добраться до места, нужно выйти на остановке «17-й микрорайон», пройти вдоль Речной улицы, повернуть на пешую тропинку налево возле указателя «Дорога на родник здесь».

Новости 17-го микрорайона