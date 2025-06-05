Всего 12 изогнутых шезлонгов установили к началу купального сезона. С учётом закрытого пляжа на городском пруду их явно недостаточно. При этом на пляже ещё много свободного места.

Девять шезлонгов развернуты в одну сторону, а три — в другую. В чём идея такого неравного разделения, не вполне понятно. При этом шезлонги тяжёлые — развернуть их самостоятельно непросто.