Всего 12 изогнутых шезлонгов установили к началу купального сезона. С учётом закрытого пляжа на городском пруду их явно недостаточно. При этом на пляже ещё много свободного места.
Девять шезлонгов развернуты в одну сторону, а три — в другую. В чём идея такого неравного разделения, не вполне понятно. При этом шезлонги тяжёлые — развернуть их самостоятельно непросто.
Форма шезлонгов устраивает не всех отдыхающих. Одни считают её удобной, другие отмечают, что отдыхать на шезлонгах некомфортно. «Предыдущие были хорошие, прямые. На новых можно только сидеть. Было бы хорошо, чтобы как на Школьном установили разные», — сказал Сергей.
У пляжа есть и другие проблемы: просят покрасить кабинки для переодевания и сделать в них крючки — кажется, при приёмке зоны отдыха никто из проверяющих внутрь кабинок не заглядывал.
Несмотря на минусы, возвращение лежаков — уже победа. Также с началом сезона на Чёрном озере появились буи, открылись туалеты, начали дежурить спасатели.
«Зеленоград.ру» спросит в управе района о планах по устранению недочётов.