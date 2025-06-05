Собственник помещения в корпусе 317а не продлил аренду. По другим адресам магазины сети работают как обычно.

Кулинария проработала в 3-м ТЦ несколько лет. Здесь продавали готовую еду: салаты, супы, горячее, выпечку — выбор был достаточно широкий. Магазин был популярен у местных жителей.

«Океан» как кулинария работает 1994 года. Раньше она располагалась в большом магазине «Океан» на Центральном проспекте, известном еще с советских времен. Он закрылся десять лет назад. Кулинария же открывалась в разных местах Зеленограда, а сейчас остались точки в ТЦ «Зеленоградский» на Привокзальной площади и в корпусе 1121.

В третьем торговом кулинария с кондитерской были еще в 1970—1980-х годах. Здесь продавали полуфабрикаты, выпечку, пирожные, торты.

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