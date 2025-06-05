Вход открыт, рабочих на месте нет. Жители интересуются судьбой новой постройки: «Здание выглядит готовым, но ничего не открывают. Что и когда там будет?».

Глава управы сообщил, что по информации от застройщика здесь будет магазин «Пятёрочка». Сейчас оформляют необходимые документы, магазин планируют открыть в период с июля по сентябрь.