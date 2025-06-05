Один из таких случаев попал на видео на участке между Зеленоградом и Москвой. На дорогу выбежали молодые животные — это создало угрозу для движения.

Автор видео предполагает, что причина может быть связана с повреждением ограждения дороги. По его словам, владельцы квадроциклов срезают сетку ограждения вдоль трассы, чтобы кататься по склонам вдоль трассы. Дыры в ограждении заделывают, но животные успевают выйти на трассу.

Водителей просят быть бдительными. Столкновение с таким крупным животным крайне опасно: масса взрослого лося может превышать 400 кг, при этом основной удар приходится на лобовое стекло и салон автомобиля, что создаёт риск тяжёлых травм для водителя, пассажиров и самого лося.

Спросим оператора М-11, что он делает, чтобы снизить риск выхода животных на дорогу, и вернёмся с ответом.