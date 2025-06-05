В прошлом году площадку у корпуса 921 ремонтировали: заменили покрытие на искусственную траву, нанесли разметку, заменили ограждения и многое другое. В том числе, ворота для мини-футбола. Зимой на площадке играют в хоккей, но после зимы на поле так и остались хоккейные ворота.

Неравнодушная команда футболистов-любителей обратилась в управу района Старое Крюково с просьбой вернуть хотя бы старые футбольные ворота — они отлично подходили для игры.

«В управе мне клятвенно обещали, что скоро всё сделают. Также мы писали в „Наш город“, „Ваш вопрос к власти“, но проблему так и не решили. 20 мая ответили, что всё исправлено. Буквально через день мы пришли снова, а там всё те же хоккейные ворота! На мой вопрос „Куда делись старые?“, ответить никто не смог», — рассказал футболист.

Наконец, 29 мая на поле установили новые ворота для мини-футбола. Но снова неподходящие — по ГОСТу они должны быть 3 на 2 метра, а новые ворота явно меньше и по длине, и по ширине.

«Эти ворота подходят только для маленьких детей. Играть в мини-футбол здесь попросту невозможно. Если бы всё сделали правильно, можно было бы проводить даже спортивные турниры. Прежние ворота, которые были до ремонта, нужно вернуть, если не могут привезти нормальные новые», — поделился юный футболист Тимофей.

Спортсмены считают, что ответы чиновников — настоящая издёвка, ведь по факту поле так и не подходит для игры.