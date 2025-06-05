Новый парк займет около 40 тысяч квадратных метров. Здесь появятся беговая дорожка, аллеи, скамейки, кафе, цветники и деревья. Пространство сделают безопасным и доступным для всех: с ограждениями, освещением, видеонаблюдением и без самокатов. В планах — сохранить несколько вагонов как исторический элемент и память о монорельсе.

Проект вдохновлён мировыми примерами — такими как High Line в Нью-Йорке и Skygarden в Сеуле. Москва может получить собственный «парк в небе», объединив пять районов и пять зеленых зон: Яузу, ВДНХ, Останкино, Ботанический сад и Тимирязевский парк.

Монорельс, запущенный в 2004 году, давно перестал быть полноценным транспортом. Пассажиропоток упал в десять раз, сегодня им пользуются меньше двух тысяч человек в сутки. Вагоны устарели, аналоги не производятся, ремонт обойдется в 20 миллиардов рублей — как 130 новых вагонов метро.

По данным экспертов, эксплуатация монорельса неэффективна, а конструкция нуждается в капитальном ремонте. Вместо того чтобы тратить миллиарды на поддержание убыточной линии, городу предлагают вдохнуть в нее новую жизнь — превратить в современный парк, который ежедневно сможет принимать до 20 тысяч человек.

Принять участие в голосовании за будущее монорельса можно на сайте «Активный гражданин» ag.mos.ru



