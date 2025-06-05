Парк в небе хотят сделать возле МЦД Останкино — вместо московского монорельса 05.06.2025 ZELENOGRAD.RU

На базе устаревшей инфраструктуры монорельса планируют сделать уникальное общественное пространство — прогулочный парк на высоте шести метров. Это будет первая в России круглогодичная и круглосуточная прогулочная зона в воздухе — почти четыре километра маршрута с панорамными видами на ВДНХ, телебашню и парк Останкино.

Новый парк займет около 40 тысяч квадратных метров. Здесь появятся беговая дорожка, аллеи, скамейки, кафе, цветники и деревья. Пространство сделают безопасным и доступным для всех: с ограждениями, освещением, видеонаблюдением и без самокатов. В планах — сохранить несколько вагонов как исторический элемент и память о монорельсе.

Проект вдохновлён мировыми примерами — такими как High Line в Нью-Йорке и Skygarden в Сеуле. Москва может получить собственный «парк в небе», объединив пять районов и пять зеленых зон: Яузу, ВДНХ, Останкино, Ботанический сад и Тимирязевский парк.

Монорельс, запущенный в 2004 году, давно перестал быть полноценным транспортом. Пассажиропоток упал в десять раз, сегодня им пользуются меньше двух тысяч человек в сутки. Вагоны устарели, аналоги не производятся, ремонт обойдется в 20 миллиардов рублей — как 130 новых вагонов метро.

По данным экспертов, эксплуатация монорельса неэффективна, а конструкция нуждается в капитальном ремонте. Вместо того чтобы тратить миллиарды на поддержание убыточной линии, городу предлагают вдохнуть в нее новую жизнь — превратить в современный парк, который ежедневно сможет принимать до 20 тысяч человек.

Принять участие в голосовании за будущее монорельса можно на сайте «Активный гражданин» ag.mos.ru

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Жители Малино подрались из-за мусора. На весь поселок один контейнер Новости
Открылась новая детская поликлиника в 18-м микрорайоне Новости
Вступайте в клуб привилегий #greenauto — получайте выгоду! Реклама
Как действовать при атаке беспилотника. Чёткие инструкции для горожан Гид
Беспилотники атаковали Зеленоград — обломки одного упали в Южной промзоне Новости
Как узнать адрес ближайшего бомбоубежища, и почему нигде нельзя найти их карту Ответы
Незабываемое лето в Зеленограде — Танцевальный городской лагерь DeeClub ждет! Реклама
Управляющая компания в 23-м микрорайоне годами не обслуживала инженерные системы домов. А теперь хочет потратить деньги фонда капитального ремонта на их восстановление Новости
Контейнеры для сбора старой одежды, обуви, текстиля, сумок и мягких игрушек установили в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 14 мая по 5 июня в ДК «Метролог» Реклама
Значительные изменения расписания электричек 23-25 мая на МЦД-3 и Ленинградском направлении Новости
Беспилотник упал рядом с Зеленоградом Новости
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров Новости
Список платных парковок в Зеленограде опубликовал департамент транспорта Новости
Проезд на автобусах, метро и электричках подорожает с июня на 3-6% Новости
Климатическое лето придёт в Москву в конце мая Новости
Уникальная мозаика на площади Юности нуждается в реставрации и уходе Новости
Карусель возвращается на площадь Юности Новости
«Горетовский» — ваш центр притяжения! —  Все необходимое для комфортной жизни и приятного отдыха можно найти в самом сердце динамично развивающегося микрорайона Голубое — торговом центре «Горетовский». Реклама
Отключение горячей воды в районе Крюково могут перенести на два дня Новости
История парка Победы - самый подробный рассказ к сорокалетию со дня открытия Истории
Маликов, Цой, Уматурман и салют — главные события празднования Дня Победы в Зеленограде Афиша
Победные майские в Парке отдыха «Зооферма Шихово» Реклама
Скончался директор зеленоградской художественной школы и скульптор Роман Фашаян Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
ЛОР-помощь для всей семьи в медицинском центре «ЭстеДи» Реклама
Велосипедистам официально разрешили ездить по одному зеленоградскому тротуару — раньше это было нарушением ПДД. Остальные тротуары по-прежнему под запретом Новости
Зеленоградские кафе начали использовать упрощённый порядок установки летних веранд Новости
«Грин-Авто» — 16 лет с заботой о вашем автомобиле Реклама
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости
Заправка «Карат Ойл» на выезде Зеленограда превращается в «Газпромнефть» Новости
Военно-исторический фестиваль «Память русских побед» — Внимание! Мероприятие переносится на 1 июня Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру