Ещё один куст сирени появился в МЖК, но особенный — в честь выпускников «Не школы Тинсхолл». Во время «последнего звонка» каждый одиннадцатиклассник повязал ленточку на саженец, который посадили во дворе микрорайона.
Создание «аллеи выпускников» — традиция не новая, но в зеленоградских школах она не практикуется, несмотря на наличие свободных участков в огороженных школьных дворах. К тому же деревья там будут в большей сохранности.
Посадить дерево — простой, но символичный жест. Выпускники уходят, а дерево остаётся — расти, цвести и напоминать о людях, которые когда-то здесь учились. Возможно, пример «Тинсхолла» станет толчком к тому, чтобы и городские школы подхватили эту красивую инициативу.
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