Создание «аллеи выпускников» — традиция не новая, но в зеленоградских школах она не практикуется, несмотря на наличие свободных участков в огороженных школьных дворах. К тому же деревья там будут в большей сохранности.

Посадить дерево — простой, но символичный жест. Выпускники уходят, а дерево остаётся — расти, цвести и напоминать о людях, которые когда-то здесь учились. Возможно, пример «Тинсхолла» станет толчком к тому, чтобы и городские школы подхватили эту красивую инициативу.