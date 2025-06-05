В дом на Заводской, 14 может зайти кто угодно. Ходят непонятные люди, раскидывают и расклеивают рекламу, исписывают стены, ломают двери, портят стены, открывают выход на крышу. А также воруют противопожарное оборудование (на фото), рассказали жители новостройки. Система видеонаблюдения в подъездах тоже не работает.

Жители начали переезжать в этот дом с ноября прошлого года. Домофоны на подъездах стоят, но за полгода так и не заработали. Подъезды превратились в проходной двор.

Почему не включают домофоны? «Жилищник» объяснил «ряд недостатков в работе системы домофонов» нарушениями застройщика и направил ему (компании «Альтстрой») — требование устранить нарушения и передать оборудование «Жилищнику». То есть, дом приняли без работающих домофонов.

Факт повреждений и краж пожарного оборудования в управляющей компании не отрицают, по факту «вандальных действий неустановленных лиц» в полицию подано заявление. Но восстанавливать всё это придётся восстанавливать самому «Жилищнику» — обещают сделать это до 18 июля. Но если подъезды будут по-прежнему открыты, оборудование могут снова украсть. Как это уже происходило в другой новостройке по реновации — в корпусе 1936.

У жителей новостройки есть и другая версия. Некоторые считают, что «Жилищник» сам снимает оборудование (дымоудаление), чтобы его не украли или не повредили, — и соответственно, чтобы не тратить деньги на восстановление. А когда включат домофоны, всё вернут на место. Это косвенно подтверждает и странный ответ «Жилищника» на портале «Наш город» по поводу снятых вентиляционных решёток и пропажи инженерного оборудования — «Охранные мероприятия проведены». О какой охране может идти речь в открытых подъездах без запирающих устройств и видеокамер, непонятно.