Пристройка к корпусу 1649 пустует семь лет. Сейчас помещение ушло с торгов за 38 миллионов рублей. Что там откроют, пока неизвестно — новый владелец будет искать арендаторов.

По условиям сделки, назначение помещения свободное — то есть, владелец может открыть там, что пожелает. Общая площадь здания — около 340 квадратных метров. Внутри и снаружи разруха, нужен капитальный ремонт. Тем не менее, торги состоялись с повышением стартовой цены почти на 7 миллионов. Победителем стало ООО «Лига-3», зарегистрированное в Зеленограде. Компания занимается управлением недвижимостью. Пока планы на это помещение на стадии поиска арендаторов, сообщили «Зеленоград.ру» в руководстве компании.

Такая же ситуация с выкупленным тем же предпринимателем (у него несколько компаний) бывшим помещением МФЦ в корпусе 2019 — ищут арендаторов. Это почти весь первый этаж жилого дома. Это помещении больше, чем в 16-м, и в лучшем состоянии. В мэрии предполагали, что новый владелец может открыть там «компактный универмаг или небольшой торговый центр».