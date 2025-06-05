С партнёршей Софией Ефремовой она познакомилась всего за пять дней до чемпионата. «Мы тренировались с самого утра до позднего вечера, чтобы стать одним целым. Иногда возникали разногласия, но в итоге нам удалось найти общий язык. Упорство и стремление к победе стали залогом успеха», — поделилась Любовь.

В личном зачёте своей возрастной категории спортсменка заняла второе место, уступив всего один балл сопернице из Казахстана. Однако Любовь с гордостью приняла серебро, отметив, что два года назад она уже становилась чемпионкой мира и считает, что разнообразие в достижениях важно.

«На самом деле, я даже рада. Серебро подарило мне новый опыт, который я обязательно использую в своей тренерской работе», — сказала Любовь.

Помимо спортивной карьеры, Любовь тренирует детей и взрослых, обучая самообороне и рукопашному бою. В её программу также добавились занятия по аэройоге, которые помогают развить растяжку и улучшить выполнение трюков в бою. Занятия проходят в зеленоградском «Йога доме» (корпус 354А) по субботам в 20:00 и солнечногорском клубе «Флай Фитнес» (летом перерыв). Также Любовь тренирует самообороне, рукопашному бою и аэройоге индивидуально. Периодически спортсменка проводит и занятия по плаванию в солнечногорском «Олимпе». Договориться о тренировках можно напрямую с Любовью, по номеру 8-916-615-43-46.

Следующая цель чемпионки — именной пояс 5 ранга. Для этого ей предстоит снова победить на чемпионате мира.

«Женщины могут тренироваться до 49 лет включительно, у меня осталось три года, и через два я просто обязана победить, а затем буду получать красные полоски на пояс за победы своих учеников. Они меня вдохновляют, в том числе мой сын, который тоже занимается самообороной»