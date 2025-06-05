В конце мая на станции появились объявления о закрытии её с 26 мая на вход и выход — то есть, полностью. Но этого не произошло. Очевидно, с объявлением начала реконструкции железнодорожники поторопились.

На вопрос «Зеленоград.ру» в ОЖД ответили коротко — «дата не определена». В областном Министерстве транспорта сообщили, что сейчас «прорабатывается вопрос организации компенсационных маршрутов» от станции Левобережная до станции Химки и метро «Ховрино». Также планируется расширить существующую разворотную автобусную площадку возле Левобережной. После решения этого вопроса и будет определена дата закрытия станции.

То ли РЖД не согласовали свои планы с администрацией Химок, то ли подмосковные власти не успели подумать о транспортном обслуживании целого района на время реконструкции станции — а это не менее полутора лет. Планировалось лишь пустить бесплатный автобус от Левобережной до Химок на время реконструкции. Но местные жители недовольны этим решением — далеко, неудобно и неизвестно ещё, как будет ходить этот автобус.