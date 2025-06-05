На открытом воздухе разместили мини-поле для игры в смурф-гольф (нужно провести мяч сквозь препятствия и попасть в отверстия в фигурках), площадку для игры в городки, столы для настольного тенниса, автодром, хоккейные ворота и робота.

В шатре оборудовали зону игровых автоматов: аэрохоккей, баскетбол-стол, силомер, VR-аттракционы (для детей от 12 лет и старше, с 7-12 разрешается со взрослыми).

Также на площади заработала долгожданная карусель (младше 7 лет только со взрослыми). Появилась сцена для проведений мероприятий и деревянные шатры.

«Ребенку здесь очень понравилось. Мы покатались на машинках, сыграли в аэрохоккей, а потом никак не могла оторвать его от баскетбола. Особенно приятно, что все бесплатно — в торговых центрах такие развлечения стоят недешево, а тут можно спокойно провести время во время каникул», — рассказала посетительница шатра.

Всё это сделано в рамках проекта «Лето в Москве». Он продлится до 7 сентября.