Телеком-оператор МегаФон модернизировал оборудование на территории Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Теперь ученые и посетители института могут пользоваться мобильным интернетом с максимальной скоростью до 195 Мбит/с.

В ОИЯИ более 5000 человек работают над исследованиями в областях ядерной физики, физики элементарных частиц и конденсированных сред. Институту принадлежит более половины всех открытий в ядерной науке, зарегистрированных в СССР, а также ряд современных значимых достижений.

Для обеспечения связи и комфортной работы сотрудников и гостей научного центра специалисты компании «МегаФон» использовали несколько частотных диапазонов различных поколений связи: 2G — для стабильного голосового общения и 4G — для увеличения скорости передачи данных и улучшения качества звонков.

Кроме того, благодаря технологии MIMO 2x2 новое телекоммуникационное оборудование может обрабатывать большее количество одновременных подключений, сохраняя высокое качество связи даже в часы пик. А технология VoLTE позволяет пользователям совершать звонки и использовать мобильный интернет без ухудшения качества сигнала.

«Объединённый институт ядерных исследований — флагман российской науки, где используют современные технологии для проведения уникальных изысканий, — отметил директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай. — Именно поэтому мы внедрили наши надежные решения, обеспечив качественную и быструю связь, которая станет помощником для учёных и всех, кто работает на стыке будущего и настоящего».

Сегодня в институте, который основали 11 стран-учредительниц в 1956 году, работают над масштабными проектами в области ядерной физики, нанотехнологий и биомедицинских исследований. Дубна, ставшая наукоградом, является базой для экспериментальной научной инфраструктуры, включая единственный в России сверхпроводящий ускоритель протонов и тяжелых ионов, уникальный нейтронный импульсный реактор и вычислительные средства, интегрированные в мировые компьютерные сети.