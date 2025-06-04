Записаться на приём к специалистам можно непосредственно в поликлинике или через приложение «ЕМИАС». По словам администратора, сейчас недоступна запись на приём к хирургу, остальные специалисты принимают в штатном режиме.

Поликлиника работает в будни с 8:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 15:00, воскресенье — выходной.

В это же здание переехал детский травмпункт. Он работает ежедневно с 8:00 до 22:00.