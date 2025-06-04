Открылась новая детская поликлиника в 18-м микрорайоне 04.06.2025 ZELENOGRAD.RU

Четырёхэтажное здание по адресу Панфиловский проспект, дом 50 построили на съезде с Крюковской эстакады, рядом с одноименной автобусной остановкой.

На входе — регистратура, инфоматы, буфет, колясочная и гардероб (летом не работает).

  • На первом этаже работают фильтр-бокс, дежурный врач и кабинет приёма анализов. В 111 кабинете осуществляется выдача справок и направлений.
  • На втором — зона кормления, кабинеты здорового ребёнка, педиатров и вакцинопрофилактики, выдача больничных листов (211 кабинет).
  • На третьем этаже принимают лор, офтальмолог, невролог и хирург. Здесь же — перевязочная, кабинеты УЗИ, ЛФК, ЭКГ, ФВД, массажа и физиотерапии.
  • На последнем этаже, в 422 кабинете, можно прикрепиться к поликлинике.

На каждом этаже — кулеры с водой, зарядные станции, табло электронной очереди (часть из них пока не работает).

На территории — парковка для инвалидов и детская площадка, вход на которую временно закрыт.

Записаться на приём к специалистам можно непосредственно в поликлинике или через приложение «ЕМИАС». По словам администратора, сейчас недоступна запись на приём к хирургу, остальные специалисты принимают в штатном режиме.

Поликлиника работает в будни с 8:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 15:00, воскресенье — выходной.

В это же здание переехал детский травмпункт. Он работает ежедневно с 8:00 до 22:00.

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