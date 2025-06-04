«Идти в обход просто не хватит сил, — поделилась с корреспондентом „Зеленоград.ру“ прохожая-пенсионерка. — Приходится вдоль дороги».

Практически каждый второй пешеход выходит на проезжую часть. А это опасно, тем более машины, автобусы и грузовики ездят вплотную к обочине с канавой и заборами.

Перекладку асфальта на Заводской, в районе дома 2, начали еще в апреле. Завершить эти работы планируется в июле. А сейчас еще и начнется снос пятиэтажек. В таких случаях положено делать временный проход для пешеходов по кратчайшему пути, но о них почему-то никто не подумал. Когда будут сносить дома, неизвестно — возможно, скоро, — но потом завалы надо будет разбирать и вывозить. Осадное положение может быть надолго.