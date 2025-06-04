Расселенные дома огородили со всех сторон, заборы и продолжающаяся замена асфальта вынуждают идти прямо по автодороге. Таков путь от новостроек к станции Крюково и в обратную сторону. Обходить всё это с другой стороны — значит, удлинить путь втрое.
Огорожены дома 4, 4А и 6. Единственный проход — только через 2-й дом на Заводской. Но чтобы попасть к новым корпусам на Заводской, 14, нужно пройти через улицу 1 Мая и свернуть у корпуса 1925 налево. Это большой крюк, но именно там бросили доски для прохода.
«Идти в обход просто не хватит сил, — поделилась с корреспондентом „Зеленоград.ру“ прохожая-пенсионерка. — Приходится вдоль дороги».
Практически каждый второй пешеход выходит на проезжую часть. А это опасно, тем более машины, автобусы и грузовики ездят вплотную к обочине с канавой и заборами.
Перекладку асфальта на Заводской, в районе дома 2, начали еще в апреле. Завершить эти работы планируется в июле. А сейчас еще и начнется снос пятиэтажек. В таких случаях положено делать временный проход для пешеходов по кратчайшему пути, но о них почему-то никто не подумал. Когда будут сносить дома, неизвестно — возможно, скоро, — но потом завалы надо будет разбирать и вывозить. Осадное положение может быть надолго.