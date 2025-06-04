16 июня изменят скоростной режим с 80 км/ч до 60 км/ч на участке от Ленинградского проспекта до Звенигородского шоссе — по этой дороге ездят многие зеленоградцы. На этом интенсивном отрезке много пересечений и сужений, что усложняло движение: из-за превышения скорости и резких маневров за три года здесь произошло больше 25 аварий с пострадавшими.

Теперь скорость станет единой для этого отрезка ТТК. Так водители смогут проезжать трассу в одном темпе, число «невнимательных» штрафов за превышение уменьшится, количество ДТП станет меньше, надеются в департаменте транспорта.

Вчера максимальную скорость также снизили на участке между от Тушинского до Волоколамского тоннеля (дорога от въезда в Москву по Пятницкому шоссе до пересечения с Ленинградкой).

Впрочем, многие водители все равно будут превышать максимальную разрешенную скорость 60 км/ч, ускоряясь до 79 км/ч — превышение на 19 км/ч хоть и является нарушением ПДД, но штраф за него не предусмотрен.