Ко Дню Победы на 40-м километре Ленинградского шоссе установили 16 плит с именами погибших в битве за Москву в 1941—1942 годах. В почти трёхстах фамилиях с инициалами около десятка содержат ошибки — например: «Никролай», «Алексндр», «Гиргорьевич» и другие.
Некоторые надписи начали стираться сами собой — так, имя «Шариф» уже выглядит сильно потёртым. Возможно, дело в технологии нанесения: краска или лазерная гравировка могли быть выбраны неправильно.
В середине мая в «Мосреставрации» пообещали повторно проверить плиты и зафиксировать все неточности. Представители организации сообщили, что ошибки устранят в рамках основного этапа работ на мемориале:
«Часть уже поправили — сверялись с Советом ветеранов, перепроверяли списки. Но некоторые опечатки остались, не успеваем. Сейчас отработали все обращения от граждан и переходим к благоустройству. Вместе с ним устраним и опечатки. Завершим всё в следующем году».
Помимо исправления надписей, планируется реставрация самого монумента, удаление высолов (белого налёта), благоустройство территории. Бытовки уже завезли, ограждения установят в ближайшие дни.