В середине мая в «Мосреставрации» пообещали повторно проверить плиты и зафиксировать все неточности. Представители организации сообщили, что ошибки устранят в рамках основного этапа работ на мемориале:

«Часть уже поправили — сверялись с Советом ветеранов, перепроверяли списки. Но некоторые опечатки остались, не успеваем. Сейчас отработали все обращения от граждан и переходим к благоустройству. Вместе с ним устраним и опечатки. Завершим всё в следующем году».

Помимо исправления надписей, планируется реставрация самого монумента, удаление высолов (белого налёта), благоустройство территории. Бытовки уже завезли, ограждения установят в ближайшие дни.