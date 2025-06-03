Речь об участке дороги возле строящейся церкви в 17-м микрорайоне. Раньше здесь был карман для парковки, но после прошлогоднего «благоустройства» он исчез, вместо него появились станции для зарядки электромобилей, а знаки остались прежними.
Если следовать знакам, то здесь можно припарковать машину капотом к краю дороги. Таким образом, правая полоса движения окажется полностью перекрыта.
Возможно, позже таблички «способ парковки» сменят на корректные и скорректируют разметку, чтобы обозначить парковочные места. Пока же, кажется, знакам верить нельзя.
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