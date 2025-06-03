Днём в воскресенье, 1 июня, в 15 метрах от берега спасатели заметили 13-летнего мальчика, подняли его из воды на катер и отвезли на берег, где оказали первую помощь и передали «скорой».

Причина происшествия — неумение плавать, уточнили спасатели и посоветовали родителям следить за детьми во время отдыха у воды, хотя в таком возрасте ребёнок часто гуляет без взрослых.