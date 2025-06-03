Днём в воскресенье, 1 июня, в 15 метрах от берега спасатели заметили 13-летнего мальчика, подняли его из воды на катер и отвезли на берег, где оказали первую помощь и передали «скорой».
Причина происшествия — неумение плавать, уточнили спасатели и посоветовали родителям следить за детьми во время отдыха у воды, хотя в таком возрасте ребёнок часто гуляет без взрослых.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Управляющая компания в 23-м микрорайоне годами не обслуживала инженерные системы домов. А теперь хочет потратить деньги фонда капитального ремонта на их восстановление Новости
Контейнеры для сбора старой одежды, обуви, текстиля, сумок и мягких игрушек установили в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 14 мая по 5 июня в ДК «Метролог» Реклама
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости
Военно-исторический фестиваль «Память русских побед» — Внимание! Мероприятие переносится на 1 июня Реклама