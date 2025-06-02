Ремонт в магазине на улице Панфилова, 30 делали с середины мая. В результате обновили навигацию, интерьер, сделали зону мини-кафе, где можно сделать себе кофе, разогреть в микроволновке купленную здесь же еду, сесть и поесть.

Большой капучино, латте, флэт уайт и кофе с молоком — 100 рублей. Американо Гранде и двойной эспрессо — 80, большой американо, зелёный чай с мелиссой и чёрный — 50.

Магазин работает ежедневно, с 8:00 до 22:00.