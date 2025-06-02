С начала мая в чате района беспокоились, что два новых короба для корма пустые, и лебедей кормят чем придется.
«Особо одаренные родители своим детям печенье покупают, чтобы кормить. Никто не контролирует это? Приходи и хоть колбасой корми, слов нет. Очень жалко лебедей», — сетовали в чате и делились советами, чем лучше кормить водоплавающих птиц.
Действительно, два ящика для специализированного корма пустовали и неделю спустя. Под ними, рядом с водой, установлены кормушки — в одной из них корреспондент «Зеленоград.ру» обнаружил корм. Также вдоль ограждений развешаны таблички, чем можно и нельзя кормить — правда, не лебедей, а диких уток.
Однако завсегдатаи утверждают, что корм в ящиках время от времени появляется: «Ящики заполняет специальная служба, они привозят корм. Нам говорят, что не надо кормить, потому что многие делают только хуже. Вот сейчас ящик пустой, но в кормушке есть корм, — рассказала Ирина Геннадьевна. — Я сама подкармливаю не часто. Заметила недавно, что девушка давала птицам одуванчики. Они хорошо их кушают».
«Мы с ребёнком часто здесь гуляем. Сейчас хотели покормить, но побоялись. Было бы хорошо, если бы сделали, как в зоопарках, чтобы можно было брать или покупать правильный корм. Иногда проходишь мимо, а правильную еду для птиц не успеваешь захватить, а покормить хочется», — поделилась женщина с ребёнком.
«А я часто кормлю лебедей сама, несмотря на то, что корм привозят. Рядом установили таблички, чтобы можно было правильно выбрать, чем кормить птиц. Я подкармливала листьями салата, это разрешено», — сообщила пожилая женщина.