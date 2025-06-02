Однако завсегдатаи утверждают, что корм в ящиках время от времени появляется: «Ящики заполняет специальная служба, они привозят корм. Нам говорят, что не надо кормить, потому что многие делают только хуже. Вот сейчас ящик пустой, но в кормушке есть корм, — рассказала Ирина Геннадьевна. — Я сама подкармливаю не часто. Заметила недавно, что девушка давала птицам одуванчики. Они хорошо их кушают».

«Мы с ребёнком часто здесь гуляем. Сейчас хотели покормить, но побоялись. Было бы хорошо, если бы сделали, как в зоопарках, чтобы можно было брать или покупать правильный корм. Иногда проходишь мимо, а правильную еду для птиц не успеваешь захватить, а покормить хочется», — поделилась женщина с ребёнком.

«А я часто кормлю лебедей сама, несмотря на то, что корм привозят. Рядом установили таблички, чтобы можно было правильно выбрать, чем кормить птиц. Я подкармливала листьями салата, это разрешено», — сообщила пожилая женщина.