О самом пляже отзываются неплохо. Здесь более 30 шезлонгов — прямые и изогнутые. Есть большой тент, девять зонтов. Установлены пять кабинок для переодевания — внутри чисто, правда, к их высоте были вопросы.

Для желающих не только поплавать и позагорать, на территории есть подвесные качели, лодочная станция и прокат детских автомобилей, площадки для воркаута, волейбола, футбола, настольного тенниса, тренажёры и многое другое.