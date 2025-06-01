О самом пляже отзываются неплохо. Здесь более 30 шезлонгов — прямые и изогнутые. Есть большой тент, девять зонтов. Установлены пять кабинок для переодевания — внутри чисто, правда, к их высоте были вопросы.
Для желающих не только поплавать и позагорать, на территории есть подвесные качели, лодочная станция и прокат детских автомобилей, площадки для воркаута, волейбола, футбола, настольного тенниса, тренажёры и многое другое.
Всё оборудование в отличном состоянии — почти всё новое, установлено осенью или даже весной. Шезлонги за зиму ломались, но их отремонтировали или заменили.
«Радует, что большое количество урн, на территории практически нет мусора, не считая того, что в воде. Удобно, что много лежаков, не нужно тащить с собой домашние простынки, достаточно расстелить на шезлонг полотенце», — рассказала отдыхающая.
Особенно нравится посетителям песок на пляже. Он действительно очень светлый — ходить по нему приятно. «Песок и правда, как на Мальдивах. Чистенько, мягко, рай для ног», — отзывается молодая компания.
Туалеты поставили рядом с парковкой — они пока не работают, и место не самое очевидное, сообщают отдыхающие.
«Я очень усердно пыталась найти туалет. Обошла всё вокруг, территория зоны отдыха не маленькая. А когда мне удалось найти кабинку, она оказалась закрыта. Рядом с ней была схема парка, сфотографировала себе на будущее, чтобы ориентироваться было проще», — рассказала Надежда.
Информационный стенд со схемой парка — тоже на парковке, причем подойти близко и рассмотреть трудно, так как рядом с ним часто припаркованы автомобили.
«Вокруг сделали красиво, но вода никуда не годится» — пожалуй, самый частый отзыв о зоне отдыха на Школьном озере.