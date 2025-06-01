Шесть контейнеров для сбора одежды, обуви, сумок, мягких игрушек и текстиля поставили в старом городе на прошлой неделе. Однако они быстро оказались переполнены.
«Контейнер около корпуса 900 оказался сразу же забит пакетами с вещами до отказа. Размер контейнера маленький, надо либо вывозить ежедневно, либо ставить несколько в ряд. Пакеты с вещами копятся рядом с контейнером. Я несколько дней относила пакеты с вещами обратно домой, потом просто оставила рядом. И не только я. Благое намерение грозит превратиться в свалку», — поделилась читательница «Зеленоград.ру».
Такие же отзывы приходят по контейнерам в других местах — например, возле корпуса 317.
В компании AJ, которая ставит и обслуживает контейнеры, рассказали «Зеленоград.ру», что вывозят их не реже одного раза в неделю, но в случае переполнения выезжают вне очереди.
Оставить заявку на вывоз можно по QR-коду на контейнере. Однако при попытке воспользоваться кодом на одном из контейнеров, он не сработал.
Очевидно, контейнеры пользуются большим спросом. Возможно, префектуре и компании AJ следует согласовать больше мест для их установки.