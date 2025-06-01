Шесть контейнеров для сбора одежды, обуви, сумок, мягких игрушек и текстиля поставили в старом городе на прошлой неделе. Однако они быстро оказались переполнены.

«Контейнер около корпуса 900 оказался сразу же забит пакетами с вещами до отказа. Размер контейнера маленький, надо либо вывозить ежедневно, либо ставить несколько в ряд. Пакеты с вещами копятся рядом с контейнером. Я несколько дней относила пакеты с вещами обратно домой, потом просто оставила рядом. И не только я. Благое намерение грозит превратиться в свалку», — поделилась читательница «Зеленоград.ру».