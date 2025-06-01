С 1 июня на фестивальной площадке открывается уличный бассейн. Он работает по предварительной записи. Сейчас можно записаться на первую неделю июня.

Есть четыре сеанса: полуторачасовой утренний в 9:00 и основные трёхчасовые в 11:00, 14:30 и 18:00. Цены: — Взрослые: 800 в будни, 1500 в выходные; 400/750 — утренний сеанс — Дети (от трех до 12 лет): 400 в будни, 700 в выходные; 200/350 — утром — Дети из многодетных семей: 250 в будни, 500 в выходные; 100/250 — утром.

Бронирование на сайте bilet.mos.ru Оплата на входе. Можно прийти и без бронирования, если есть места — по живой очереди.

Бассейн работает ежедневно при хорошей погоде. Малышей до трех лет в бассейн не пускают. Детей до 14 лет должны сопровождать взрослые (нужно предъявить паспорт и доверенность, если ребенок не с родителями, а также свидетельство о рождении).

Для посетителей: индивидуальные шезлонги с зонтиками, раздевалки, душевые, туалетные комнаты (в прошлом году их не было на территории бассейна) и шкафчики для вещей, обещают организаторы. Есть бар с закусками и напитками, а также пункт проката, где можно взять полотенца (100 рублей), приобрести одноразовые тапочки (50) и надувные нарукавники для детей (300).

На территории бассейна играет музыка, вечером включают освещение. Дежурят спасатели и бригада медиков.