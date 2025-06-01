Смотрите на фото — судя по следам, он поехал от «Пятёрочки» по пешеходной дорожке вдоль Сосновой аллеи, а затем свернул на газон и аккуратно припарковался возле 705-го корпуса.

Если смотреть на конечное расположение машины — всё в порядке. Но соседи, посмотрев сверху, вычислили нарушение по следам на газоне.

«У нас оказывается вдоль дороги не пешеходная зона, а проезжая часть, — поделился автор фотографии с „Зеленоград.ру“ своими эмоциями. — А мы все, как дураки, через весь район колесим. Крайняя степень оборзения»

Впрочем, есть и другая версия — возможно, водителям заперли на парковке и он таким образом выезжал из ловушки.