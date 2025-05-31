С 8:00 понедельника, 2 июня, дети с травмами должны обращаться в травмпункт в новом здании детской поликлиники по адресу Панфиловский проспект, дом 50.
Здание расположено в 18-м микрорайона, прямо на съезде с Крюковской эстакады. Рядом находится автобусная остановка «Крюковская эстакада» (маршруты 1, 10, 15, 19, 23, 24).
На прежнем месте — в детском центре городской больницы на Каштановой аллее, травмпункт работает до 1 июня 22:00 (до конца воскресенья).
Пожалуйста, перешлите это сообщение знакомым с детьми, чтобы они были в курсе изменений.
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