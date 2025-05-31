Школа поздравляет свою выпускницу и её педагога Раису Олеговну Коненкову с победой: «Это результат многолетней кропотливой работы и целеустремленности. Мы гордимся достижением Ульяны-Влады и желаем ей дальнейших успехов в учебе и новых побед! Пусть её пример вдохновляет других учеников на покорение новых вершин в изучении иностранных языков».
Финал олимпиады по английскому языку собрал 375 участников, отличившихся на региональных этапах олимпиады. Победителям и призерам финала предложили зачисление без экзаменов на бюджетные места и повышенную стипендию.
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