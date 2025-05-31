Whoosh и «Юрент» изменили подход к ограничению скорости: теперь она будет зависеть не от общих ограничений, а от того, как аккуратно вы водите.

Алгоритм Whoosh учитывает стиль езды, число поездок, аварии, штрафы, даже то, как вы паркуетесь. Надёжные пользователи получают бонус — максимальную скорость до 25 км/ч. Тем, кто только начал пользоваться сервисом, или чье поведение вызывает вопросы, доступна скорость до 20 км/ч. Нарушителей с критичными инцидентами могут вовсе заблокировать.

«Мы не просто ограничиваем всех подряд. Мы учимся доверять тем, кто ездит безопасно. Для 99% наших пользователей это значит больше свободы», — объясняют в компании.

Аналогичный подход внедрил и «МТС Юрент». Там подчёркивают: опыт и аккуратность — куда эффективнее простого торможения всех подряд. Чем больше поездок и километров без нарушений, тем выше разрешённая скорость. Новость о запуске рейтинга пользователей там озаглавили «Опять 25».

Сервис Яндекс о внедрении рейтинга пользователей пока не сообщил.

В приложениях рейтинг пока не отображается. Но корреспондент «Зеленоград.ру» проверил на себе — оказалось, что он может ехать 25 км/ч.

В середине апреля все сервисы проката снизили максимальную скорость самокатов до 20 км/ч — из-за роста аварий и жалоб пешеходов. Новый подход точечный: система сама отличает тех, кто заслуживает больше доверия, от тех, кто ещё должен доказать, что умеет ездить ответственно. При этом строгие ограничения в «медленных зонах» остаются.