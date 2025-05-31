Новую станцию построят между «Молжаниново» и «Химками». Она будет расположена между ТЦ «Мега Химки» и двумя большими ЖК: «Солнечная система» и «Две столицы».
Внешний вид стандартный — такие же вокзалы планируют строить на шести существующих станциях Ленинградского направления: Левобережная, Химки, Подрезково, Сходня, Фирсановская и Малино: павильон и крытый переход для перехода над путями и для выхода на платформы.
Когда построят новую станцию, неизвестно. Раньше планировали «активно строить» её в 2025-м году и запустить в 2026-м, но по состоянию на начало года были готовы только основные проектные решения (на фото), а само строительство перенесли на следующий год.
Да и эти проектные решения пока проходят согласования, сообщили в начале мая в областном правительстве. И добавили, что сроки строительства станции определят после согласования.