Она расположена на небольшом участке между съездом с Крюковской эстакады и проездом 898. Рядом находится автобусная остановка «Крюковская эстакада». Адрес: Панфиловский проспект, дом 50.

В здании все традиционные отделения и кабинеты, включая зоны реабилитации, функциональной и лучевой диагностики. Мощность новой поликлиники — 320 посещений в смену (такая же у поликлиник во 2-м, 3-м и 15-м микрорайонах). Также в здании предусмотрено размещение детского травмпункта, но когда он откроется, не сообщают — пока он продолжает работать в детском центре больницы на Каштановой аллее.

Для пациентов поликлиника начнет работу со 2 июня, а накануне — в воскресенье 1 июня, в День защиты детей — на территории поликлиники устроят детский праздник: аквагрим, мастер-класс по твистингу, фотозоны и лотерея с призами. Он пройдет с 10 до 16 часов — вход свободный.