Для этого исследовали воду возле берега и в зоне купания, а также песок на пляже — санитарно-химические, микробиологические и радиологические показатели оказались в норме.

Также для приемки зон отдыха оценивали инфраструктуру: мусорные площадки, медицинский и спасательный пункты, раздевалки, туалет, наличие у администрации дезинфицирующих средств для обработки туалетов, раздевалок, лежаков, а также договоров на обработку от клещей и комаров. В течение лета контроль качества воды обычно проводят еженедельно.

При этом специалистов Роспотребнадзора, видимо, не смутили жалобы на неприятный запах от воды на Школьном озере.

Также приняты в эксплуатацию зоны отдыха у водоемов без купания: Михайловский пруд в 15 микрорайоне, Заводской пруд в 23-м, Нижнекаменский пруд в 17-м и пруд Быково болото в 1-м. Пляж городского пруда, а также Дунькин пруд в 12-м микрорайоне в этом году закрыты на ремонт.