Места сбора и маршруты — в каналах микрорайонов (в закрепленных сообщениях):

31 мая, начало в 10:00.

Не стоит ждать встречи где-то на маршруте — практика показывает, что он может измениться. Лучше приходите прямо к месту сбора.

Такие встречи теперь проводят каждую субботу. Присылайте в свою управу предложения по маршруту следующих обходов.