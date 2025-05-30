Прозрачные лодки на Школьном озере — стоит ли кататься? 30.05.2025 ZELENOGRAD.RU

Корреспондент «Зеленоград.ру» проверил, насколько удобны новые плавсредства на лодочной станции, и что же можно разглядеть на дне озера.

Эти лодки (точней — каяки) рассчитаны на двух человек, есть с сидениями, есть без. Для управления предусмотрено одно весло — тот, кто гребёт, должен сидеть сзади.

Сама лодка очень компактная, но выглядит слишком хрупкой. Первоначальное опасение — может перевернуться. Но это не так, по бокам установлены балансиры, и даже при сильном расшатывании лодка остается на месте.

По вечерам лодки светятся, по периметру установлена светодиодная лента. Люди отмечают это как большой плюс катания.

Но есть и минусы. Прозрачность лодки не оправдала ожиданий. На дне ничего не видно, кроме мутной воды зеленоватого оттенка. А ещё — весло слишком короткое, внутрь лодки заливается много воды. Возможно, при жаре — это даже хорошо, охлаждает. Но многим не нравится.

«Мы катались около часа, за это время я, как будто, искупалась. Все брюки были мокрые. Старалась грести аккуратно, но все равно попадает вода. Надеюсь, что заменят вёсла, и тогда будет отлично. Вечером кататься круче, как будто, на водной светодискотеке. Хорошо, что в Зеленограде появилось что-то новое», — рассказала Анастасия.

Проблема с заливанием воды уже решается. По словам владельца, сейчас выбирают новые, более подходящие для таких лодок вёсла.

Посетители отмечают, что несмотря на недостатки, катание того стоит. А вы как считаете — делитесь своим опытом в комментариях.

Лодочная станция официально работает с 11:00 до 20:00. Но в выходные и при хорошей погоде сотрудники задерживаются до последнего клиента.

Здесь также можно взять в прокат катамараны, лодки и каяки, сапы разных размеров.

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