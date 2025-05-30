Роспотребнадзор официально сообщил, что по состоянию на 29 мая производство продукции на предприятии «5Д» приостановлено до установки фильтрующих систем для очистки воздуха. Решение принято после внеплановой проверки, согласованной с прокуратурой.

Жалобы на резкий запах горелого масла от склада в 22-м микрорайоне начали поступать ещё в апреле. Официально компания занималась фасовкой чипсов, но по факту — работала как полноценное производство, без вытяжек, фильтров и даже без уведомления надзорных органов о запуске пищевого цеха.

Изначально в пробах воздуха не находили превышений по вредным веществам, но запах оставался. Тогда один из местных жителей под видом соискателя зашёл внутрь, зафиксировал условия и направил жалобу в Роспотребнадзор. Эта и другие жалобы стали поводом для проверки.

В итоге выявлено нарушение — предприятие начало производство без согласования, в антисанитарных условиях. В отношении «5Д» возбуждено административное дело, материалы направлены в суд. Сейчас работа приостановлена, а возобновление возможно только после установки «фильтров для очистки удаляемого воздуха» — монтаж уже идёт.