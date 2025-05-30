Вонючее производство чипсов на Георгиевском проспекте остановлено 30.05.2025 ZELENOGRAD.RU

Роспотребнадзор официально сообщил, что по состоянию на 29 мая производство продукции на предприятии «5Д» приостановлено до установки фильтрующих систем для очистки воздуха. Решение принято после внеплановой проверки, согласованной с прокуратурой.

Жалобы на резкий запах горелого масла от склада в 22-м микрорайоне начали поступать ещё в апреле. Официально компания занималась фасовкой чипсов, но по факту — работала как полноценное производство, без вытяжек, фильтров и даже без уведомления надзорных органов о запуске пищевого цеха.

Изначально в пробах воздуха не находили превышений по вредным веществам, но запах оставался. Тогда один из местных жителей под видом соискателя зашёл внутрь, зафиксировал условия и направил жалобу в Роспотребнадзор. Эта и другие жалобы стали поводом для проверки.

В итоге выявлено нарушение — предприятие начало производство без согласования, в антисанитарных условиях. В отношении «5Д» возбуждено административное дело, материалы направлены в суд. Сейчас работа приостановлена, а возобновление возможно только после установки «фильтров для очистки удаляемого воздуха» — монтаж уже идёт.

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