Об упавших саженцах в лесу позаботился 70-летний местный житель, нашедший помощников в районном чате и прямо возле деревьев 30.05.2025 ZELENOGRAD.RU

«Интересное наблюдение — помогали в основном пенсионеры. Больше всего — бывший полковник полиции», — рассказал Виктор «Зеленоград.ру».

После снегопада и ветра в ночь на 2 мая многие деревья в городе и лесопарках пострадали. Коммунальщики убирали последствия постепенно, отдавая приоритет жилым районам и завалам на тропинках. Но множество молодых деревьев в лесу не сломались, а согнулись под снегом, с частично вывороченными корнями — такой «пьяный» подлесок есть в разных районах.

На запрос «Зеленоград.ру» о возможности субботника с участием жителей префектура ответила: «участие жителей противоречит требованиям охраны труда — работы должен выполнять квалифицированный персонал».

Не дождавшись их действий, 12 мая Виктор написал в чате, что готов действовать сам, и позвал добровольцев: «Нужны сапоги, шпагат, топор или молоток. Я поднял два дерева и закрепил. Но одному тяжело — один должен держать, другой забивать колышки. Прошу отнестись с пониманием — это для нас, для детей и внуков».

Позже он сообщил, что никто не пришел. Помогли две пенсионерки и еще один пожилой мужчина — вместе укрепили шесть деревьев. «Сижу и думаю — мы заслуживаем то дерьмо, в котором живём. Люди возмущаются, советуют обратиться в управу, к Деду Морозу или в Спортлото, вместо того чтобы просто помочь. Нет, лучше обсуждать всякий вздор в чате», — пожаловался он.

В чате его поддержали. Кто-то объяснил, что трудно выбраться вечером — работа, дети. Но спустя день к спасению деревьев подключились и другие. Работы продолжались до 22 мая, удалось спасти около 25 саженцев.

«Поднимал только те, на которых были листья, — рассказал Виктор. — Хотя, как сказал сосед, учившийся в лесотехникуме, надо было поднимать все — у некоторых стресс, листва может появиться через два-три года».

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