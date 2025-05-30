Позже он сообщил, что никто не пришел. Помогли две пенсионерки и еще один пожилой мужчина — вместе укрепили шесть деревьев. «Сижу и думаю — мы заслуживаем то дерьмо, в котором живём. Люди возмущаются, советуют обратиться в управу, к Деду Морозу или в Спортлото, вместо того чтобы просто помочь. Нет, лучше обсуждать всякий вздор в чате», — пожаловался он.

В чате его поддержали. Кто-то объяснил, что трудно выбраться вечером — работа, дети. Но спустя день к спасению деревьев подключились и другие. Работы продолжались до 22 мая, удалось спасти около 25 саженцев.

«Поднимал только те, на которых были листья, — рассказал Виктор. — Хотя, как сказал сосед, учившийся в лесотехникуме, надо было поднимать все — у некоторых стресс, листва может появиться через два-три года».