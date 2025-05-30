По сообщениям жителей в чате района, горит на 10-м этаже второго подъезда — жильцов вывели на улицу.

По словам очевидцев, загорелся балкон от непотушенного окурка. К 22:40 пожар потушили. Официальной информации МЧС пока нет.

«Пользуясь случаем хочу попросить народ не парковаться у поворота, где мусорка — пожарной машине было сложно повернуть, много времени потратили на это» , — пишет местная жительница.

Если вы знаете детали происшествия, пожалуйста, напишите.