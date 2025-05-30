Update 30.05 11:20: провал ликвидировали. О причинах возникновения дыры в асфальте посередине пешеходной дорожки в управе информации нет.

Update 30.05 8:00: Провал пометили сигнальным знаком и сегодня должны заделать, как сообщили «Зеленоград.ру» в управе. Работы выполнят «Автодороги ЗелАО».

Глубокая яма находится прямо по центру тротуара на повороте с Солнечной аллеи к старому мосту.

«Вчера в эту дыру был воткнут столб, — рассказала „Зеленоград.ру“ местная жительница Татьяна. — Мы подумали, что коммунальщики так её обозначили, чтобы было видно. Но сейчас девочки засовывали в яму ветки, чтобы как-то обозначить опасное место — столб кто-то вынул».

Непонятно, почему коммунальные службы второй день не могут обеспечить безопасность для пешеходов. «Зеленоград.ру» направил информацию в префектуру, чтобы проблему решили как можно быстрее. Пока что будьте осторожны в этом месте.

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