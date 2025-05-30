Организовал встречу на Привокзальной площади экс-кандидат в депутаты от КПРФ Иван Ульянченко. Его попытка заявить митинг потерпела неудачу — префектура отказала ему под абсурдным предлогом: действующими до сих пор ограничениями, связанными с эпидемией коронавируса. Тогда Ульянченко задействовал «план Б» — провёл митинг в формате встречи с депутатом. Префектура не стала чинить препятствия.

Протест против резкого расширения зоны платных парковок в Зеленограде Ульянченко начал с организации онлайн-петиции. Сейчас её подписали более 8 тысяч человек. Параллельно идёт сбор подписей на бумаге.

Повлияет ли митинг на планы мэрии по платным парковкам, неизвестно. Приказ департамента транспорта уже подписан: первый этап ввода новых платных парковок начнётся уже 20 июня, а осенью парковка станет платной на значительной части зеленоградских улиц.

При этом непонятны критерии, по которым тот или иной дом попадает в зону платной парковки — это приводит к тому, что часть местных жителей не сможет оформить резидентное разрешение.