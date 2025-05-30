Справа от лодочной станции, на пешеходной дорожке, можно покататься на электромобилях (350 рублей за 10 минут, 600 — за 20), понициклах (250 и 350 соответственно), веломобилях (300 за 15 минут и 600 за 30 минут). Танк обойдётся в 300 рублей за 15 минут.
Также можно попрыгать на батуте за 250 и 350 рублей (10 и 20 минут). В ближайшее время откроется аттракцион детской рыбалки с гарантированным призом (300) рублей.
Прокаты детских автомобилей работают также на площади Юности, Школьном озере и в парке «Михайловские пруды». Ассортимент автомобилей и цены отличаются.
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