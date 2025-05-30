Зиму они пережидали в помещении, а сейчас вновь живут на альпийской горке. Здесь несколько десятков красноухих водных и пять сухопутных черепах в загончике по соседству. Общаться с ними можно только на расстоянии — брать на руки запрещено, об этом предупреждают таблички, в загончике лежат фрукты и овощи.

Наблюдать за черепашками — одно из любимых развлечений детей. Люди ездят в МЖК из других районов — как на экскурсию: посмотреть скульптуры, роскошную сирень, поиграть на больших детских площадках, полюбоваться фонтаном.

«Сыну очень нравится, мы ездим сюда гулять регулярно из другого района, — рассказала Екатерина. — Жаль, что рыбок пока нет. В прошлые годы помню осетров, надеемся, что и в этом их завезут. Вообще нам очень нравится этот район — настоящий город в городе, всё для людей. Шикарные кустарники, растения! Вовремя всё ремонтируют. Сейчас вот на площадке „Баба Яга“ будут реконструировать фигуры. Здесь всё предусмотрено для отдыха с детьми».

Узнаем, когда в пруд завезут рыбок — а пока посчитайте черепашек на видео, ответом делитесь в комментариях.