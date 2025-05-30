Новостройку по программе реновации строят на месте снесенных пятиэтажек 4А, 6А, 8 и 10 по Заводской.

Это большой дом — на 580 квартир: 118 однокомнатных, 311 двухкомнатных, 151 трехкомнатная. Все с отделкой, светильниками, электрическими плитами. Корпуса в новостройке разной этажности: 9, 16, 20, 22 этажа. Концептуально дом 8 почти не отличается от соседнего построенного дома 14 — тот же монолит, вентилируемый фасад с керамогранитными плитами и композитными панелями, помещения для консьержа, колясок и коммерческих целей на первых этажах, двор без машин.

По проекту, стены корпусов Заводской, 8 со стороны улицы должны быть светло-коричневого оттенка, а внутренние, со стороны двора — в бежево-белых. Также новостройка больше соседней по площади. Впрочем, будущие дома по реновации в 19-м микрорайоне будут ещё масштабнее. По сути это целые жилые комплексы.

Кто поедет в новый дом 8, в префектуре не уточнили. Раньше сообщили, что шесть домов на улицах Крупской и Советской переселят в следующую новостройку, на Заводскую, 2 (её пока проектируют). Можно предположить, что в 8-й дом поедут жильцы оставшихся домов на Советской, 1 Мая, Второй Пятилетки.