Организация летнего детского клуба «Вокруг света за одно лето» — это увлекательная идея, которая может познакомить детей с разными культурами, традициями и странами, не выезжая за пределы страны.
Каждая неделя будет посвящена изучению одной страны или региона. Дети будут узнавать о культуре, языке, традициях, кухне, музыке и играх этой страны.
Такой клуб не только развлечет детей, но и расширит их кругозор, познакомит с многообразием мира и поможет развить творческие и социальные навыки.
Для детей от 7 до 12 лет
Со 2.06.25 по 12.07.25
1 неделя -1 смена
Стоимость 1 смены 12000
Контактная информация
г. Зеленоград, корпус 354.
8-977-137-69-62
г. Солнечногорск, д. Голубое, Тверецкий проезд, стр. 23.
8-977-326-41-26
https://v-schoolzo.ru/
https://cosmo-cad.ru/
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