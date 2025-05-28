Проход в технопарк на Озёрной аллее пока закрыт со всех сторон — попасть на место происшествия нельзя. Рядом установлены ограждения, на лестницах — сигнальные ленты. Периметр патрулирует полиция.

«Приказа закончить патруль пока не было. Мы ждём указаний», — говорят полицейские, охраняющие «Элму».

Хотя вход запрещён, разрушения хорошо видны. Многие прохожие знают о случившемся, кто-то слышал звуки взрывов ночью.