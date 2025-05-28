Здание «Элмы» восстанавливают после атаки беспилотника 28.05.2025 ZELENOGRAD.RU

Проход в технопарк на Озёрной аллее пока закрыт со всех сторон — попасть на место происшествия нельзя. Рядом установлены ограждения, на лестницах — сигнальные ленты. Периметр патрулирует полиция.

«Приказа закончить патруль пока не было. Мы ждём указаний», — говорят полицейские, охраняющие «Элму».

Хотя вход запрещён, разрушения хорошо видны. Многие прохожие знают о случившемся, кто-то слышал звуки взрывов ночью.

«Мы прочитали в телеграм-канале „Зеленоград.ру“ об атаке БПЛА. Сейчас многие обсуждают произошедшее, переживают за свою безопасность и продумывают план действий. Мы с другом знаем, что нельзя снимать момент сбития беспилотника силами ПВО. Обидно, что многие взрослые люди этого не понимают. А при атаке нужно найти убежище, отойти от окон в здании…», — рассказали два молодых человека.

«Я живу недалеко, слышала какое-то жужжание, потом громкий звук. Не поняла, что это. Похоже было на взрыв, с утра в новостях прочитала о случившемся», — рассказала женщина, проходящая мимо.

Есть и те, кто специально приехал к «Элме», чтобы посмотреть на последствия прилёта. Об атаке одна из жительниц Зеленограда узнала от родственников, живущих в другом городе. «Я слышала звуки, но значения не придала. Мне позвонила бабушка из другого города, в новостях рассказали, она запереживала», — рассказала молодая девушка Дарья.

От обломков БПЛА частично разрушена входная группа технопарка, выбиты стекла на нескольких этажах. Сейчас повреждения восстанавливают. «Предварительно, планируют закончить уже сегодня», — отметил сотрудник полиции.

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