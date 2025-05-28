«Кто на рыбалку пойдёт, раз уж встали» — зеленоградцы с юмором переживали налет беспилотников 28.05.2025 ZELENOGRAD.RU

Этой ночью в районных чатах было непривычно многолюдно — люди проснулись от взрывов и уже не смогли заснуть. Сообщения вроде «опять бахнуло» сменились обсуждениями, что делать оставшееся до утра время.

Один предлагал пойти на совместную рыбалку, другой решил воспользоваться активностью чата, чтобы продать свою гитару, третий рассказывал про напуганного кота. Вообще, домашние животные спасали от стресса: вместо своих переживаний рассказывали об испуге питомцев, делились фотографиями и видео. А многие решили пораньше пойти выгуливать собак (и котов — на фото), тем более на улице было уже светло.

Шутки продолжились и днем. В одном дворе опубликовали фотографию улетевших с балкона брюк — «хорошо что не БПЛА», пошутили в ответ. В другом районе напряглись, услышав, что кто-то во дворе говорит через мегафон — оказалось, это созывают людей на «день соседа»: обычно всегда находятся недовольные таким шумом, но здесь взвешенно отметили, что это хорошо: ночью налёты, а днем пироги с соседями.

Расскажите, как вы провели эту ночь, если проснулись от взрывов?

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