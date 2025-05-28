Из-за участившихся атак БПЛА на Москву и Зеленоград, мы направили запрос в Департамент региональной безопасности и в префектуру.

Нас интересует, как работает система оповещения при подобных угрозах: кто и по каким критериям решает, включать ли сирены, кто и когда должен открывать укрытия.

Мы также попросили разъяснить, как сейчас предупреждают жителей о таких атаках и предусмотрены ли учения, связанные с этой угрозой — ведь стандартные противопожарные тренировки могут быть в этом случае неуместны.

Ответ ожидаем в течение недели — опубликуем после получения.